Düşyeri Deneyim Kulübü'nde Tiyatro Keyfi Sürüyor

Çocukları sanatla ve birbirinden farklı aktivitelerle bir araya getiren Düşyeri Deneyim Kulübü, eğlenceli tiyatro oyunlarını minik seyircilerinin beğenisine sunuyor. Çocuklara tiyatro tutkusunu aşılayan Düşyeri Deneyim Kulübü, tiyatro oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşlık ve paylaşma olgusunun işlendiği 'İki Bavul Dolusu' oyunu, çocuklar için ilk kez sahne alacak.Hafta sonu eğlenceli tiyatro oyunları çocuklarla buluşuyorDüşyeri Deneyim Kulübü, eğlenceli ve aynı zamanda öğretici tiyatro oyunlarıyla minik izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir oyunun sergilendiği sahnede aileler de çocuklarının düşlerine ortak oluyor.Macera, keşif, şarkılar ve yaratıcılıkla dolu tiyatro oyunları, çocuklar ve ailelerin eğlenceli ve eğitici zaman geçirmelerini sağlıyor. Düşyeri Deneyim Kulübü, 24 Kasım Cumartesi günü Pepee 'Sevmek Zamanı', İki Bavul Dolusu, Koşkoş ve Çikolata Kutusu tiyatro oyunlarını sahneye koyuyor. 25 Kasım Pazar günü ise Küçük Prens ve Oz Büyücüsü oyunlarını minik tiyatro severler ile buluşturuyor.Düşyeri Deneyim Kulübü'nde yer alan oyunlar için biletleri; Fenerbahcedusyeri.com'dan, etkinlik gişelerinden ve Biletix'ten alabilirsiniz.