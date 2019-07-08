08.07.2019 17:05
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Dut ağacından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Dut ağacından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Ankara'nın Güdül ilçesinde dut çırpmak üzere ağaca tırmanan 72 yaşındaki Yılmaz Çelik, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Güdül ilçesinde dut çırpmak üzere ağaca tırmanan 72 yaşındaki Yılmaz Çelik, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Güdül ilçesi Tahtacı Örencik Mahallesinde meydana gelen olayda, mahalle sakinlerinden Yılmaz Çelik adlı vatandaş, bahçelerinde bulunan dut ağacını silkelemek üzere ağaca çıktı.
Çıktığı ağaçtaki bastığı dalın kırılması sonucu, kafasının üzerine yere düşen Çelik, ağır yaralandı.
Yılmaz Çelik ağır yaralı olarak 112 acil servis ambulansıyla kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Yılmaz Çelik, Güdül, Güncel

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