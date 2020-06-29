Dut ağacını budayan kardeşi ve yeğenini öldürdü

Dut ağacını budayan kardeşi ve yeğenini öldürdüZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde Hasan Demir (73), evlerinin önündeki dut ağacını budadıkları için tartıştığı kardeşi Mustafa Demir (68) ile yeğeni Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

29.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:39
Dut ağacını budayan kardeşi ve yeğenini öldürdü
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde Hasan Demir (73), evlerinin önündeki dut ağacını budadıkları için tartıştığı kardeşi Mustafa Demir (68) ile yeğeni Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana geldi. Kardeşiyle yan yana evlerde oturan Hasan Demir, bahçelerindeki dut ağaçlarının budanması nedeniyle kardeşi Mustafa Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden av tüfeğini alan Hasan Demir, ağacı budayan Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Demir'e ateş etti. Mustafa Demir ve Seyhan Demir, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Hasan Demir, olayın ardından muhtarı arayarak kardeşi ve yeğenin vurduğunu söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Hasan Demir, karakola götürüldü. Dut ağacını budayan kardeşi ve yeğenini öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Demir, Seyhan Demir, Hasan Demir, Çaycuma, Güncel, Haber

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