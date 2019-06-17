17.06.2019 18:43
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Dut toplarken çaya düşen Jehat, 3 gündür aranıyor

Dut toplarken çaya düşen Jehat, 3 gündür aranıyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumartesi günü dut topladığı ağaçta, bastığı dalın kırılmasıyla Habur Çayı'na düşüp suda kaybolan Jehat Ecer (11), 3 gündür aranıyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumartesi günü dut topladığı ağaçta, bastığı dalın kırılmasıyla Habur Çayı'na düşüp suda kaybolan Jehat Ecer (11), 3 gündür aranıyor.
Amca çocukları Demhat Ecer ve Jehat Ecer, Cumartesi günü dut toplamak için Habur Çayı kenarındaki ağaca çıktı. Demhat ve Jehat, bastıkları dalın kırılmasıyla suya düştü. Kuzenlerinin suya düştüğünü gören Mustafa Ecer (20), girdiği Habur Çayı'nda Demhat'ı kurtardı, Jehat'ı çıkarmak için ikinci kez girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan Jehat ise suda kayboldu. Mustafa Ecer'in toprağa verildiği Beytüşşebap'a sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, suda kaybolan Jehat Ecer'i bulmak için arama çalışması başlattı. Su altı polislerinin de katıldığı aramaların 3'üncü gününde de Jehat'a ulaşılamadı. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

- Şırnak
Kaynak: DHA
Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

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