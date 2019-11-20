Haberler » Güncel » Dutlar mevsimi şaşırdı - Haber

Dutlar mevsimi şaşırdı

Malatya'da bir dut ağacı mevsimi şaşırarak, kışa girerken meyve verdi.

20.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:41Dutlar mevsimi şaşırdı
'da bir dut ağacı mevsimi şaşırarak, kışa girerken meyve verdi.

Sıcak havaya aldanan dut ağaçlar Kasım ayında meyve verdi. Merkez ilçe 'ye bağlı Mahallesi Zaviye Sokakta, mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarına aldanan dut ağacı meyve verdi. Ağacın son bahar mevsimini son günlerinde meyve vermesi, vatandaşları şaşırttı. Mahalle sakinlerinden olan Erdal Ünal, "Kasım ayında dutların meyve verdiğini ilk defa görüyorum. Şaşkınım. 45 yaşındayım bu yaşıma kadar bu mevsimde meyve veren dut görmedim. Kasım ayında bu ağaçlar yapraklarını dökerdi. Allah bu mevsimde dut ağacına meyve verdiriyor. Dut ağaçların meyve verdiğini gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Hayret ettik. Bahçemizdeki dut ağaçları ilkbaharda veya yaz mevsiminde olurdu. 11'nci ayda dut meyve verdiğini ilk defa görüyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi, Koyunoğlu, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:34 Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
01:30 Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
01:26 Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması
01:24 MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:47:30