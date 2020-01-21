Haberler » 3. Sayfa » Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı - Haberler

Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı

Diyarbakır'da bir evin çatısının duvarı çöktü, yoldan geçen anne ve kızı duvar altında kalarak ağır yaralandı.

21.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:09Duvar çöktü anne ve kızı altında kalarak ağır yaralandı
'da bir evin çatısının duvarı çöktü, yoldan geçen anne ve kızı duvar altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, ilçesi Ferit Mahallesi 377. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne Nurcan K. ve kızı Semra K. sokakta yürürken altında geçtikleri numara 6'daki evin çatı duvarı üzerine çöktü. Gürültüyü duyan çevredekilerin koşması üzerine Nurcan K. ve Semra K. molozların altında ağır yaralandığını gördü. Komşuların vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri sokağı kapatarak tedbir alıp olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Köşk, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21.01.2020 16:40:29