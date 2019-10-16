Haberler » Güncel » Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu

Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sabah otomobiliyle yola çıktıktan sonra haber alınamayan duvar ustası Süleyman Kocakaya'nın (48) cansız bedeni 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilinde bulundu.

16.10.2019 20:33Duvar ustası uçuruma yuvarlanan otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde sabah otomobiliyle yola çıktıktan sonra haber alınamayan duvar ustası Süleyman Kocakaya'nın (48) cansız bedeni 50 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilinde bulundu.

Olay, Kaş'a bağlı Yayla Aklar Mahallesi ile Saklıkent arasında meydana geldi. Duvar ustası Süleyman Kocakaya, sabah 05.30 sıralarında 44 EL 350 plakalı otomobiliyle, İslamlar Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Süleyman Kocakaya'dan bir daha haber alamayan ailesi Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Aile kendi imkanlarıyla da Kocakaya'yı aramaya çıktı.Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri saat 11.30 sıralarında Süleyman Kocakaya'nın otomobilini yaklaşık 50 metrelik uçurumda bir ağaca tutunmuş halde buldu. Jandarma ekipleri uçurumdaki otomobilin içinde Süleyman Kocakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve iki çocuk babası Süleyman Kocakaya'nın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra morga konuldu. Süleyman Kocakaya'nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobiliyle uçurumdan yuvarlandığı tahmin ediliyor.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:12 BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor
22:10 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KKTC'de temaslarda bulundu
22:09 Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
22:08 Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
22:07 - Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkoviç ile görüştü
22:06 Kalın: Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur
22:01 Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 22:14:47