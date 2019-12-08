Haberler » Güncel » Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı - Haber

Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'da yıkımı gerçekleştirilen alanda duvarın arkasında kalan başka bir evin duvarında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan çatışma izleri ortaya çıktı.

08.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:17Duvar yıkılınca tarih gün yüzüne çıktı
'da yıkımı gerçekleştirilen alanda duvarın arkasında kalan başka bir evin duvarında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan çatışma izleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da tarihi alanların ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalarda yıkımı gerçekleştirilen bir evin arkasında kalan başka bir evin duvarlarında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan tarihi evin duvarında birçok mermi izi olduğu görüldü. Şanlıurfa'nın kurtuluşunda çok şiddetli çatışmaların yaşandığının kanıtı olan ev, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Mahallede oturan vatandaşlar, Fransızların Şanlıurfa'yı kuşattıkları dönemde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve izlerin de o dönemden kaldığını belirttiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41 Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı - Haber
16:40 Türkiye Raffa Şampiyonası - Haber
16:40 Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3 - Haber
16:40 Türkiye Bocce Erkekler Şampiyonası tamamlandı - Haber
16:37 Bakanlıktan Yunusemre Belediyesi'ne araç desteği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 16:42:47