Duvara çarpan güvercin tedavi altına alındı

Duvara çarpan güvercin tedavi altına alındıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, uçarken duvara çarparak düşen yabani güvercin, tedavi altına alındı.

22.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:23
Duvara çarpan güvercin tedavi altına alındı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, uçarken duvara çarparak düşen yabani güvercin, tedavi altına alındı.
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesinde çalışan Mustafa Yılmaz, kamelyada otururken yabani güvercinin fakültenin duvarına çarparak yere düştüğünü gördü. Yılmaz, güvercini alarak otomobiliyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.
Yabani güvercin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi. Duvara çarpan güvercin tedavi altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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