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Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı.

27.12.2019 03:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 03:03 Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

HATAY'ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil,  Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişinin  kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki A.G., Ö.G. ve N.R. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin  ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Altınözü, Güncel

Kaynak: DHA

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