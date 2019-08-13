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Duvara çarpan otomobil alev aldı - TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde duvara çarpan otomobilin alev alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

13.08.2019 12:49
Duvara çarpan otomobil alev aldı - TOKAT
Tokat'ın Zile ilçesinde duvara çarpan otomobilin alev alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Erkut Ceylan yönetimindeki 27 C 0229 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi Sokak'ta kontrolden çıkarak, bir binanın önündeki duvara çarptı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından otomobil alev aldı.
Kısa sürede alevler aracı sardı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ile yangını söndürdü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anı cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde aracın yanması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yer aldı.
Duvara çarpan otomobil alev aldı - TOKAT

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Kaynak: AA

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