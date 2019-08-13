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Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

Tokat'ın Zile ilçesinde duvara çarpan otomobilin alevlere teslim olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı.

13.08.2019 09:55
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü
Tokat'ın Zile ilçesinde duvara çarpan otomobilin alevlere teslim olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi Melik Gazi Sokak'ta E.C. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda motor kısmından alev alan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yangında alevlere teslim olan otomobile kimse müdahale edemedi. Olay yerine çağrılan Zile Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
(Nurhan İçmez/İHA)
Duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

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Kaynak: İHA

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