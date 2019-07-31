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Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın duvara çarpması sonucu yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti.

31.07.2019 12:09 Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın duvara çarpması sonucu yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Sinan Erkut (47) yönetimindeki 63 F 2735 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Erkut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erkut'un cesedi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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