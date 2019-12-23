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Duvara çarpan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan zeytinyağı yüklü kamyon, istinat duvarını yıkıp arkasındaki boşluğa uçtu.

23.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:00 Duvara çarpan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi

KOCAELİ'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan zeytinyağı yüklü kamyon, istinat duvarını yıkıp arkasındaki boşluğa uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki rampadan inmeye çalışan Ahmet Altundağ (62) yönetimindeki 41 KJ 470 plakalı zeytinyağı yüklü kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan kamyon istinat duvarı arkasındaki boşluğa devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kamyondan çıkarılan sürücü Altundağ'ı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kazanın ardından kamyonun kasasındaki kutulardan zeytinyağının yola dökülmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol ulaşıma açıldı.



Vatan Caddesi, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

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