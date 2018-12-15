Duvardan Atlamak İsterken Eli Demire Saplandı

Duvardan atlamak isterken eli demire saplandı Aksaray
'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan genç kız itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan genç kız itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, Sofular
Mahallesi Gündoğdu
Caddesinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti. Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı.Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye,Aksaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:18