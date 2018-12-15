Duvardan Atlarken Eline Demir Korkuluk Saplandı

Aksaray
'da bir lise öğrencisi, okul duvarından atlamaya çalışırken eline demir korkuluk saplandı.
Alınan bilgiye göre, Şerife S. (16), Aksaray Anadolu Lisesinin demir korkuluklarından atlamaya çalıştı.
Bu sırada korkuluk demiri, öğrencinin eline saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek Şerife S'yi korkuluklardan kurtardı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şerife S'nin eline saplanan demir parçası ameliyatla çıkarıldı.
Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Aksaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:16