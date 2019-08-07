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DUVARSIZ YAŞADIKLARI YAN BİNA YIKILINCA ORTAYA ÇIKTI

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıktı.

07.08.2019 16:14 DUVARSIZ YAŞADIKLARI YAN BİNA YIKILINCA ORTAYA ÇIKTI

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin  duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairenin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.
Olası Marmara Depremi'nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar'daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 katlı Saray Apartmanı'nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi. Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı. Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı'nın en üstteki 4'üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki 'Saray Apartmanı'nın duvarını kullandığı iddia edildi.  Üst katta oturan evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı.
Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan, "Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum ortaya çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Saray Apartmanı'ndaki yıkım çalışmaları
-Duvarsız odalar
-Müteahhit konuşması
-Bina sakinleri yıkım çalışmalarını izlemesi
-Bina sakini Mehmet Arif Sarıca ile röp.
-Dış cephe duvarı olmayan evin içinden görüntüler
Detaylar


- İstanbul

Mehmet Arif, Avcılar, Saray, Güncel

Kaynak: DHA

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