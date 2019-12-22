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Düve alım desteği başvuruları başladı

Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında 81 ilde yetiştiricilerden alınacak.

22.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:44 Düve alım desteği başvuruları başladı
Düve alım desteği başvuruları 16 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında 81 ilde yetiştiricilerden alınacak.

Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler, Etçi Irklar, Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue Kombine Irklar, Simental, Brown Swiss, Mondbeliard Sütçü ırklar, Jersey, Holstein Manda Desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12 bin 500, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500, gebe manda fiyatı 10 bin ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı ise 6 bin TL/baş olarak belirlendi.

Düve alımlarına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi adına önem arz eden ve Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan desteklemelerden İlimiz yetiştiricilerinin de en iyi şekilde faydalanabilmesini sağlamak için, başvuruda bulunmaları durumunda il müdürlüğü olarak yetkilerimiz dahilinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız" denildi. - IĞDIR

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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