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Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Düve alım desteklemeleri hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik Iğdır Merkez İlçe, Mahalle ve Köy Muhtarları ile toplantı yapıldı.

19.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:09 Düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı
Düve alım desteklemeleri hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik Merkez İlçe, Mahalle ve Köy Muhtarları ile toplantı yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, düve alım desteği uygulama esasları hakkında bilgiler verildi. İzlenecek yol konusunda katılımcılara doküman dağıtıldı. Düve alım desteği uygulama esaslarına göre, Düve alım desteği başvuruları 16 Aralık 2019 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yetiştiricilerden alınacaktır. - IĞDIR

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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