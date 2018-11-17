Dünyaca Ünlü Büyük Beden Model Ashley Graham'dan İtiraf: Flört Ettiğim Erkeklerle Hemen Yattım ve Kaybettim

Büyük beden model olmasının yanında güzelliği ile de adını dünyaya duyuran Ashley Graham, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un Goop adlı internet sitesine konuk olan Graham, 10 yıldır birlikte olduğu kocasıyla tanışıncaya kadar sürdürdüğü yıpratıcı ilişkilerden de söz etti.

"ERKEKLERLE KISA SÜREDE YATTIĞIM İÇİN KAYBETTİM"

Graham, erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini de "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" diye anlattı. Graham yaşadığı bu kötü tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini de anlattı.

"YA KİLİSEYE GİDERSİN YA REHABİLİTASYON MERKEZİNE"

Başına gelenler yüzünden annesinin kendisine "ya kiliseye gidersin ya da rehabilitasyon merkezine" dediğini anlatan Graham "Bir alkolik olmadığımı düşündüm. Bu yüzden de rehabilitasyona girmek yerine kiliseye gitmeyi tercih ettim" diye konuştu.

"EVLENİNCEYE KADAR KİMSEYLE BİRLİKTE OLMAMA KURALINI YIKMADIM"

''Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik.'' diyen Ashley Graham, Justin Ervin"in "evleninceye kadar kimseyle birlikte olmama" kuralını yıkmadığını da sözlerine ekledi.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Graham'ın bu sözleri üzerine Gwyneth Paltrow "Sana söylemem gerekiyor ki Oprah ile yaptığım yayından beri ilk kez ağlıyorum" dedi ve gözyaşı döktü.