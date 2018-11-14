Duyan Bankaya Koştu! Devletten Konut Hesaplarına 20 Bin, Çeyiz Hesaplarına 7 Bin 500 Lira Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılı Ağustos ayında başlayan çeyiz ve konut hesabıyla ilgili son verileri açıkladı. Selçuk'un verdiği bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibarıyla 22 bin 106 genç bankalarda çeyiz hesabı, 15 bin 85 genç de konut hesabı açtı. Çeyiz hesabında 66 milyon 838 bin lira, konut hesabında ise 104 milyon 686 bin lira birikti. Kişi başına mevduat tutarı çeyiz hesabında 3 bin liraya, konut hesabında ise 6 bin 939 liraya ulaştı. Konut hesabı açtıran gençlerin sayısı, bu yıl Mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından hızla arttı. Yasa çıkmadan önce konut hesabı açtıranların sayısı 12 bin civarındaydı. Konut ve çeyiz hesabında toplanan paraya yapılacak devlet katkısı tutarı da 42,5 milyon liraya ulaştı.

DEVLET KATKISI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK

Mart ayında yapılan yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan devlet katkısı 20 bin liraya çıkartıldı. Devlet, hesapta biriken paranın yüzde 25'ine kadar katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, 20 bin lira olan devlet katkısı tutarı 60 bin liraya kadar çıkartılabilecek.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 20 bin liralık azami devlet katkısı tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Örneğin 2018 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılı için azami devlet katkısı tutarı 24 bin 746 lira olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı artırım yetkisini kullanmasa bile, 2018 yılı itibarıyla konut hesabında 80 bin lira biriktirenlere, devlet 20 bin lira katkıda bulunacak. 60 bin lira biriktiren 15 bin lira katkı alacak. Yasanın ilk halinde 15 bin lira devlet katkısı alabilmek için 75 bin lira biriktirmek gerekiyordu.

TAPU HARCINDA İNDİRİM

Konut alımlarında alıcı ve satıcı binde 20'şer oranında tapu harcı ödüyor. 200 bin lira değerindeki bir konut için alıcıdan 4 bin, satıcıdan 4 bin lira tapu harcı alınıyor.

Gençlerin konut hesabında biriken parayla konut alımlarında tapu harcında indirim yapılacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, gençlerin konut alımlarında tapu harcı sıfıra kadar indirilebilecek. Konut hesabında biriktirilen parayla ev satın alan gençlere düşük faizli konut kredisi kullanma olanağı sağlanacak.

DEVLET KATKISININ TAMAMINI ALMAK İÇİN 60 AY TASARRUF

Gençlerin devlet katkısının tamamını alabilmeleri için beş yıllık tasarruf planı yapmaları gerekiyor. Tasarruf süresi 36-47 ay olanlara devlet katkısının yüzde 15'i (16 bin 313 lira): 48-59 ay arasında olanlara yüzde 18'i (17 bin 568 lira): 60 ay ve üzeri olanlara ise devlet katkısının yüzde 25'i (20 bin lira) verilecek.

AYLIK EN AZ 314 TL TASARRUF

Konut hesabına 2018 yılı için aylık 313,72 ile 3 bin 137,15 lira arasında para yatırılacak. İsteyen, ödemeleri üç aylık dönemler halinde de yapabilecek. Bu durumda konut hesabına üç ayda bir 941,16 lira ile 9 bin 411,45 lira arasında değişen tutarlarda para yatırılacak.Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere, 2018 yılı için 37 bin 645 liraya kadar toplu para yatırılabilecek.

YILDA İKİ DEFA PARA ÇEKİLEBİLECEK

Konut hesabına aylık para yatıranlar, bir yıl içinde en fazla üç defa; üç ayda bir para yatıranlar ise bir defa ödemeyi aksatabiliyor. Tasarruf sahipleri bir yıl içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor. Ancak, para çekildikten sonra hesapta kalan tutarın, ödenmesi gereken asgari tutarın altına düşmemesi gerekiyor.

ÇEYİZ HESABINA 7 BİN 500 TL DEVLET KATKISI

Çeyiz hesabına ilişkin uygulama da konut hesabına paralel olacak. Çeyiz hesabına yatırılan paranın yüzde 25'ine kadar devlet katkısı verilecek. Devlet katkısı tutarı 2018 yılı için 7 bin 500 lira olmakla birlikte her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Çeyiz hesabı için 2018 yılında aylık 125,48 lira ile bin 254,87 lira arasında para yatırılacak.

Devlet katkısı, hesaba 36-47 ay arasında para yatıranlara yüzde 10 oranında (5 bin 19 lira), 48-59 ay arasında yatıranlara yüzde 15 (5 bin 647 lira), 60 ay ve üzeri yatıranlara ise yüzde 25 oranında (7 bin 500 lira) olacak.