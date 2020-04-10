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Duyanlar kulaklarına inanamadı.

- Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı "Doktor" şarkısını koronaya uyarladı vatandaşlar alkışladı Yalova'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

10.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:42
- Yalova 'da polis memurundan koronaya şarkı
"Doktor" şarkısını koronaya uyarladı vatandaşlar alkışladı
YALOVA - Yalova'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Sokak sokak gezip, vatandaşlarla tek tek iletişime geçen polis ekipleri, ekip otolarından da megafonla anons çekerek uyarıları yapıyor.
Polis otosundan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, vatandaşlara "Doktor" şarkısını söyledi. Polis aracından "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halka seslenen polis memuruna vatandaşlar da alkışlar ile cevap verdi. Video sosyal medyaya yüklendikten sonra kısa sürede çok fazla beğeni aldı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yalova, Polis, Genel
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