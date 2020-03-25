Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu

Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı.

25.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:08
Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu. Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim'di. Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator'un sonucu pozitifti. Neyse ki, 'tanı' erken konmuştu. Bu da Terim'in hassasiyetinin bir sonucuydu. Şimdi gelelim, Fatih Terim'in koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdiği 15 Mart Pazar gününden itibaren yaşananlara...

15 MART PAZAR

Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz yapılan Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, derbinin oynatılmasına tepki gösterip, "Bu statta şu anda bin 200 kişi var. Benim, çocuklarımın canı neden önemli değil?" diye sitem etti.

16 MART PAZARTESi

Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la bir saat süren toplantı yaptı. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

17 MART SALI

Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin'in yanında Amerika'daydı.

18 MART ÇARŞAMBA

Antrenman için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar ile yaptığı toplantıda liglerin ertelenme kararının çıkacağı ihtimalini göz önüne alarak idmanı iptal etti.

19 MART PERŞEMBE

Sabah Florya'ya geldi. Saat 13.00'e konulan idman öncesi kulüp doktorlarıyla birlikte futbolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından antrenmanı iptal etti ve tüm takıma test yaptırdı. Daha sonra da futbolcuları evlerine gönderip, dışarı çıkmamalarını istedi. Kendisi de Tarabya'daki evine gitti.

CUMA-CUMARTESi-PAZAR

Evinden hiç çıkmadı. Futbolcuları ve yardımcıları ile konuşup, çalışma programlarına uyup uymadıklarını kontrol etti, gerekli bilgileri aldı.

23 MART PAZARTESi

Koronavirüs testi sonuçları kulübe iletildi. Sadece hafif öksürükten şikayeti olan Terim, test sonucu pozitif çıkınca hastaneye gitti.

iŞTE FATiH TERiM'iN COVID-19 RAPORU

· ATEŞ: 36.5 (YOK)

· MORAL DURUMU: iYi

· ÖKSÜRÜK: HAFiF DERECEDE

· KRONiK RAHATSIZLIĞI: YOK

· SiGARA: KULLANMIYOR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Duyarlı davrandı ’erken tanı’ kondu

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Fatih Terim, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Fatih Terim duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Duyarlı davrandı 'erken tanı' kondu - Spor

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş’ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Spor
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
İtalyanlardan olay iddia! Koronavirüs nedeniyle emekli olacak Spor
İtalyanlardan olay iddia! Koronavirüs nedeniyle emekli olacak
Milli basketbolcu Amerika’dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Spor
Milli basketbolcu Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe’den transfer çalımı Spor
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe'den transfer çalımı
Altay ve Umut’tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar Spor
Altay ve Umut'tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar
Cengiz, ’Gün destek günüdür’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu Spor
Cengiz, "Gün destek günüdür" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak’ın son durumu Spor
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak'ın son durumu
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Spor
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak

Son Dakika Spor Haberleri

00:04: Karantinadaki bisikletçinin günlüğü #2 | Issız dünyada bisiklet sürmek - Spor 00:04: Ajax’ın genç yıldızı komadan uyandı - Spor 00:04: Rafael Nadal’dan anlamlı çağrı - Spor 00:04: “NBA aceleci davranmamalı” - Spor 23:59: Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı - Spor 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 22:46: Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın - Spor 22:07: Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak - Spor 20:53: Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür - Spor 20:42: Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket - Spor 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber