Duyarlı minibüs şoförüne Uluslararası İyilik Ödülü

Minibüsünün içine astığı toplumsal mesajlar içeren afişlerle yolcularının da bilinç kazanmasını sağlayan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Mutluluğunu ifade eden Çiçek, "Aracımda toplumsal sorunlara değinen bir farkındalık çalışması başlattım. Benim tek amacım yeryüzünde iyiliğin egemen olması. Bu ödülü tüm hayvansever dostlarım, kendini duyarlı hisseden insanlar, şiddete maruz kalmış kadınlar adına alıyorum" dedi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6'ncı Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Oluşturulan komisyonlar tarafından incelenen 500 iyilik hikayesi içinden 7 tanesine ödül verilirken İstanbul'da minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Şirin Çiçek de ödül alan isimler arasında yer aldı. Çiçek, minibüsüne astığı birbirinden anlamlı mesajların yer aldığı afişlerle yolcularını taşıyor. Aracında asılı birçok afişle toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen Çiçek, yolculara da keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor. Çiçek, "Sokak Köpeklerini Sokakta Sahiplen, Kadına Şiddete Hayır, Çocuk İşçiliğine Hayır" gibi mesajlarla aracını kullanan yolcular üzerinde duyarlılık oluşturmaya çalıştığını söyledi. Çiçek, on yıldır minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyerek layık görüldüğü ödül için gururlu olduğunu dile getirdi. Öte yandan Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadın yolcuları aracında ücretsiz olarak taşımıştı."BENİM TEK AMACIM YERYÜZÜNDE İYİLİĞİN EGEMEN OLMASI"İnsanların toplumsal durumlara karşı bilinçli davranması gerektiğini ve ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, "On yıldır minibüsçülük yapıyorum, beş yıldır bir farkındalık oluşturdum. Aracımda toplumsal sorunlara değinen bir farkındalık çalışması başlattım. Ağrı'da cinayete kurban giden Leyla kardeşimizle başladı. Sonuçta bu araca her gün yüzlerce insan biniyor ben bir mesaj vermek istedim. En güzel mesajları toplumsal araçlarda verebiliriz. Kadın, çocuk, hayvan benim kırmızı çizgimdir. Benim tek amacım yeryüzünde iyiliğin egemen olması. Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İyilik Ödülü alacağım. Ben bu ödülü tüm hayvansever dostlarım adına alıyorum. Kendini duyarlı hisseden insanlar, şiddete maruz kalmış kadınlar adına alıyorum. Sağ olsunlar beni uluslararası iyilik ödüllerine layık görmüşler. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."ÇOK GÜZEL, ÖRNEK ALINMASINI DİLİYORUM"Farkındalık sağlanması amacıyla toplumsal birçok konuda mesaj veren afişin yer aldığı minibüste yolculuk eden bir vatandaş, "Bu minibüse daha önce de binmiştim çok beğenmiştim. Çok güzel, örnek alınmasını diliyorum. İnşallah bir daha kadın cinayetleri duymayız, haberlerde okumayız" dedi.Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6'ncı Uluslararası İyilik Ödülleri Perşembe Günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.(Armağan Yılmaz/İHA)

