Haberler » Güncel » Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Haber

Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileriyle ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:09 Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileriyle ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Belediye ekipleri ve öğrenciler soğuk kış günlerinde hayvanların barınabilmesi için ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek kulübeleri konuşlandırdı.

Yunusemre Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileriyle el ele veren Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübesi konuşlandırdı. Kendilerine destek veren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Rabia Kanat projeye ilişkin bilgi verdi. Kanat açıklamasında, "Ders kapsamında sosyal sorumluluk projesi geliştirmemiz gerekiyordu. Biz de Manisa'da çok sokak hayvanı olduğunu gözlemledik, onlara yardımcı olmak istedik. El emeklerimiz ile hazırladığımız ve hayvanları sıcak tutmayı sağlayan kulübelerimizi belediyemizin destekleri ile ilçemizin farklı noktalarına konuşlandırdık. Proje ile sosyalleşme imkanı bulduk. Sokak hayvanlarına yardım edebildiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Bu konuda bize destek veren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi - Haber
14:22   Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü - Haber
14:21   Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi - Haber
14:21   Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:17   Yerel Yönetimlerde Deneyim Paylaşımı Projesi'nde Kapanış Konferansı yapıldı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:31:19