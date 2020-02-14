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Duyarlı vatandaşlardan kuşlara yem

Van'ın Erciş ilçesinde soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verildi.

14.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:39
'ın ilçesinde soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verildi.
Kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için harekete geçen vatandaşlar, kuş yuvalarına yakın bölgelere yem bıraktı
Vatandaşlardan Özkan Kurt, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdığını söyledi.
Ekmek parçalarını kuşlar için belli noktalara bıraktıklarını anlatan Kurt, "Burada kuşlara ekmek veriyoruz. Dışarıdaki bütün sokak hayvanlarına özellikle kış günlerinde yardım etmemiz gerek. Bu bir vicdani görevdir" dedi.
Duyarlı vatandaşlardan kuşlara yem

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA


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