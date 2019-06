Duyduğunuz Zaman Tüm Anılarınızı Canlandıran En İyi 16 Dizi Müziği

Kaynak: WebTekno

Dizi izlemek kimilerimiz için rahatlatıcı bir kaçamak olsa da kimilerimiz için tam anlamıyla bir misyon, asla terk edilemeyecek bir alışkanlık olabiliyor. Dizileri her ne şekilde izlerseniz izleyin, tamamını izlediğiniz bir dizinin sizde güzel anılar bıraktığını göreceksinizdir. Bu anıları canlandırmak için biriyle dizi hakkında konuşmak bir yöntem olsa da aslında bunun çok daha basit bir yolu bulunuyor.Diziler, yalnızca oyuncu kadrosu ya da hikayesiyle değil, aynı zamanda da müzikleriyle de akıllara kazınabiliyor. Her dizi 'efsaneleşmiş' diyebileceğimiz bir müziğe sahip olmasa da bu tarz müziğe sahip olan birçok yapım bulunuyor. Biz de sizler için en efsane dizi müziklerini listeledik.Not: Listemiz herhangi bir öncelik sırasına göre hazırlanmamıştır. Sıralama tamamen gelişigüzeldir. Başka bir deyişle, en aşağıda göreceğiniz dizi müziği 'en efsane film müziği' olmak zorunda değildir.Friends6 arkadaşın hikayesine tanıklık ettiğimiz diziyle birlikte büyüyüp birçok anı biriktirdik. Bizim için asla mümkün olmayacak şey ise bu şarkıyı dinleyip hepinizin bildiği yerde alkışlamamak olacak.Game of ThronesDemir Taht'ın sahibi kim olacak? Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones, dizinin kendisi kadar müziğiyle de uzun süre akıllarda kalacak gibi görünüyor.Breaking BadBir kimya öğretmeninin kanser teşhisi konmasının ardından hayatı sizce ne kadar değişebilir? Her bölümüyle izleyicileri büyüleyen bu dizinin kendisi kadar müziği de bizleri etkiledi desek yeridir.Family GuyPeter, Stewie, Brian, Quagmire ve daha niceleri… Her tatta insanı bulabileceğiniz bu çizgi dizide kahkahaya doymayacaksınız. Birinci sezondan itibaren de girişte yer alan müziğe eşlik edeceğinizi de söyleyebiliriz.The X-Filesİnternet mizah kültüründe 'Illuminati şarkısı' olarak geçen müzik, efsane dizi The X-Files'dan geliyor. Akıl almaz olayları inceleyen FBI ajanlarımızla birlikte sır perdesini kaldırmaya çalıştığımız bu diziyi izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyoruz.How I Met Your MotherTed, Marshall, Lilly, Barney ve Robin… MacLaren's Pub'da geçen zamanlarının yanı sıra birçok maceraya atılacağımız 5 kişi. Birçok kişinin hafızasına kazınan girişi ve müziği sebebiyle listemizde olmazsa olmazdı diyebiliriz.Spongebob SquarepantsBikini Bottom kasabasında olanlar hakkında bir fikriniz var mı? Bir hamburger ustası sünger olan Süngerbob ile onca vakit geçirdik. Her sabah da bu şarkıyı söyleyerek güne başladık.The Walking DeadHerkesin "Bir zombi istilası olsa ne yapardın?" şeklinde sorduğu soru gerçek oldu? Peki, geriye kalanlar ne yapacak?Mad Men1960'ların New York'unda geçen dizide reklam şirketi yöneticisi Don Draper'ın hayatına tanıklık ediyoruz. Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olan yapım, müziğiyle de onlarca kişiyi kendine hayran bıraktı.Sex and the CityYaşadığı ilişkiler üzerinden New York'ta bir gazetede köşe yazıları yazan Carrie Bradshaw ve üç arkadaşının hikayesini izlediğimiz bu dizi, müziğiyle de bir klasik haline geldi.DexterYalnızca cinayetleri çözmekle kalmayıp aynı zamanda kendisi de işleyen Dexter Morgan, aslına baktığınız zaman seri katil olan bir dedektif. Dizinin, Dexter Morgan'ın sabah rutiniyle birlikte tanıştığımız müziğiyse Dexter Morgan kadar olmasa da fazlasıyla ilgi çekici.The Big Bang TheoryKaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki dahi Sheldon ve Leonard'ın ilginç hayat hikayesini izlediğimiz bu dizide toplumun 'inek' diye adlandırabileceği iki arkadaşın hayat hikayesini izliyoruz. Girişindeki müzikse her şeyi bir ileri seviyeye taşıyor.Sons of AnarchyHiçbir kural tanımayan bir motor çetesinin hikayesini ele alan bu dizi, özellikle rock ya da metal müzik hayranlarını büyüleyen müzikleriyle dizinin hikayesini çok daha iyi bir şekilde aktarmıştı. Dizinin müzikleriyse kendinden fazlasıyla bahsettirdi.The SimpsonsABD'de yaşayan bir ailenin hayatını konu alan bu dizide her gün farklı bir olaya tanıklık ediyoruz. Mizah elementlerinin bol bol bulunduğu dizinin müziği de dizi kadar güzel desek yeridir.Pink PantherHepimizin en azından bir kez gördüğü o efsane çizgi dizi… 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleme gücüne sahip olan nadir yapımlardan olan Pembe Panter, mest eden müziğiyle de efsaneler arasındaki yerini almış durumda.Knight RiderAdaleti sağlamayı kendine görev edinmiş olan Michael Knight, yeniden doğuşunun (yüzünden vurulmasının) ardından bundan sonra tek bir amaç uğruna yaşayacaktır: kötülerin korkulu rüyası olmak. Efsaneleşmiş dizi müziğiyle akıllara kazanan Knight Rider ya da daha aşina olduğumuz adıyla Kara Şimşek, birçok kişinin gençlik anılarını da temsil ediyor.Efsaneleşmiş olan dizi müziklerini listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin en sevdiğiniz ya da "Bu listede olmalıydı" dediğiniz bir müzik bulunuyor mu? Yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.