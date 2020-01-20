Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube 'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Instagram hesabından 1,4 milyon takipçisi bulunan Özaslan, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. 21 yaşındaki Youtuber'ın paylaşımı kısa sürede 108 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

"SERENAY SARIKAYA BENİ TAKLİT EDİYOR"

Öte yandan, zaman zaman magazin olaylarıyla da gündeme gelen Duygu Özaslan'ın son olarak 'Serenay Sarıkaya beni taklit ediyor' dediği öne sürülmüştü.

Çıkan bu söylentilere Özaslan cevap vermese de Sarıkaya katıldığı bir davette konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sarıkaya, "Twitter'dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var" demişti.

Özaslan'ın adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına da karışmıştı.