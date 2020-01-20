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Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı

Youtube'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yatak pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

20.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:13

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak 'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Instagram hesabından 1,4 milyon takipçisi bulunan Özaslan, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. 21 yaşındaki Youtuber'ın paylaşımı kısa sürede 108 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

"SERENAY SARIKAYA BENİ TAKLİT EDİYOR"

Öte yandan, zaman zaman olaylarıyla da gündeme gelen Duygu Özaslan'ın son olarak 'Serenay beni taklit ediyor' dediği öne sürülmüştü.

Çıkan bu söylentilere Özaslan cevap vermese de Sarıkaya katıldığı bir davette konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sarıkaya, "Twitter'dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var" demişti.

Özaslan'ın adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına da karışmıştı.

Duygu Özaslan'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağdırdı

İstanbul Üniversitesi, Sarıkaya, Youtube, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
YAŞLILIK ZOR:PARTİ KUR OY VEREK FİSTUK
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IHTIYAR:BAZEN SADECE BAKIYOK, ÇARESİZCE
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...................:Zaman öyle çabuk geçiyor ki yıllar sonra bazı şeyleri hatırlamak bile istemezsin ama anılar gelir hatırlatır. .
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SMZ:BİR İNSAN NEDEN VÜCUDUNU TEŞHİR EDER. . . . .
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İŞ BİTMEMİŞ:KENDİME GÜVENİYOM, YAŞIMA RAĞMEN HE VALLA
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ADİMİ YAZMAM:Allah Erkek kullari icin ne harikalar yaratmis. Ey Allahim verdigin bu nimetler icin kurban olurum ben sana.
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ZÜHTÜ:Peki sen bunlardan yararlanabiliyormusun ?
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YAŞ 65:GECEM AYDINLANDI. DAHA FOTOLAR VAR MIYKİ
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HAA:yok bunla ilgisi siber saldırı olmuş
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