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Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında?

Duygu Özaslan, Youtube için çektiği makyaj videolarıyla popüler hale geldi. 1991 yılında İstanbul'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alırken, okulu bıraktı. Duygu Özaslan boyu kaç? Duygu Özaslan hayatı, biyografisi...

20.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:52
Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında?

Youtube 'a özel çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Kendi kanalında ve diğer Youtuber'ların kanalında, makyajın yanı sıra farklı içeriklerle de takipçilerinin karşısına çıkıyor. Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında? Duygu Özaslan hayatı…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Özaslan, 1991 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. 1.66 boyunda olan Youtuber, koç burcudur ve kilosu 47'dir. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördüğü sırada okuduğu bölümden memnun olmadığı için okulunu bırakmaya karar verdi.

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında?
Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında?

Arkadaşlarının ısrarıyla çektiği makyaj videoları kısa sürede çok beğenilince bu alanda daha fazla ürün ortaya koymaya karar vererek binlerce takipçiye ulaştı. Duygu Özaslan'ın ilk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonel olarak çalışmaya başlayınca kendi adını kullanır oldu. Ünlü Youtuber, Barış Taylan Demirige ile birlikteydi.

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında?
Etiketler : İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Youtube, Makyaj, Gündem, Magazin, Güncel

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