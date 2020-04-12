Duygu Özaslan’ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, son yayınladığı videoyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Mutfaktaki hünerlerini sergilemeye çalışan ünlü YouTuber, yaptığı açıklamayla Twitter 'da gündeme oturdu. Özaslan, yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" ifadelerini kullanınca takipçileri deliye döndü.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına "Biz ona halı sahada yumurta diyoruz", "Kızım Yozgatlısın kendine gel" ve "Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle -Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1.66 boyunda olan Youtuber, koç burcudur ve kilosu 47'dir. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördüğü sırada okuduğu bölümden memnun olmadığı için okulunu bırakmaya karar verdi.

Arkadaşlarının ısrarıyla çektiği makyaj videoları kısa sürede çok beğenilince bu alanda daha fazla ürün ortaya koymaya karar vererek binlerce takipçiye ulaştı. Duygu Özaslan'ın ilk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonel olarak çalışmaya başlayınca kendi adını kullanır oldu. Ünlü Youtuber, Barış Taylan Demirige ile birlikteydi.