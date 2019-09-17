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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy cevabı: Her şey güzel gidiyor

Çağatay Ulusoy'la ayrıldığı iddia edilen Duygu Sarışın yaptığı açıklamayla şaşırttı. Sarışın, ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi.

17.09.2019 09:25

Birlikte yer aldıkları dizi setinde başlayan aşklarına bir dargın bir barışık devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın geçtiğimiz aylarda tekrar ayrıldıkları iddia edilmişti. Sarışın, ilişkisi hakkında kaçar adım verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Duygu Sarışın, dün akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam yüzü olduğu Mavi Black Pro Lansman partisinde görüntülendi. Duygu Sarışın'ın bir hayli keyifli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirten Duygu Sarışın, "Her şey güzel gidiyor" dedi.

"HENÜZ BELLİ BİR ŞEY YOK"

Yeni dizi projesinin olduğunu belirten Duygu Sarışın, "Henüz belli bir şey yok daha imzayı atmadım" dedi.

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy cevabı: Her şey güzel gidiyor

Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın, Magazin

YORUMLAR(3)
11:cok cirkin bir kadın bence
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BOŞVEREVERE:hee en güzel sensin
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1 0
NASIL:bunlar sevgilimiymiş
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