Duygu Su Gülpınar, Sosyal Medyada Eski Sevgilisi Ali Ağaoğlu'na Gönderme Yaptı

Ali Ağaoğlu'nun 3 yıllık eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar dün akşam Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Konserden sık sık paylaşım yapan Gülpınar yaptığı bir paylaşımla eski sevgilisine gönderme yaptı.

Duygu Su Gülpınar, Ebru Gündeş 'her şeyde sen varsın unutamam ki' şarkı sözlerini söylerken paylaşım yaparak eski sevgilisinin soyadını yazdı.

ALİ AĞAOĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Instagram'dan paylaştığı "Sayın Ağaoğlu" notuyla kafaları karıştıran Duygu'ya takipçileri "Barıştınız mı?" diye sordu. Bazı takipçiler ise Duygu Su Gülpınar'ın Ali Ağaoğlu'nu unutamadığını ve bu paylaşımı da onun için yaptığını söyledi.

"ALİ'Yİ DEĞİL YAŞADIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

Duygu Su Gülpınar ve Ali Ağaoğlu, aralarındaki 38 yaş farkına rağmen 3 sene aşk yaşamıştı. Gülpınar, daha önce katıldığı 2. Sayfa programında Ağaoğlu hakkında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" demişti.