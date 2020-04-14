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Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaşayan Mühessel Göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağışladı.

14.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:41
Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı
Kırklareli 'nin Demirköy ilçesinde yaşayan Mühessel Göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağışladı. Göre'nin bu davranışı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kırklareli'nden anlamlı bir bağış geldi. Kırklareli'in Demirköy ilçesinde yaşayan Mühessel Göre, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Göre'nin yanına giden yetkililer, yaşlı kadından 100 TL'lik bağışı makbuz karşılığı aldı. Göre'nin bu zor günlerde kampanyaya yaptığı yardım duygulandırdı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Demirköy, Güncel
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