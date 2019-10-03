Haberler » Güncel » Haber

Duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu

Minik yürekli 2 küçük kahraman kameradaKüçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattıHaber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına...

03.10.2019 15:33
Minik yürekli 2 küçük kahraman kamerada
Küçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattı
Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
Duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu

Sultangazi, İstanbul, Deprem, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sanat birikimimiz çok şükür hayatta kalmış ve bugünlere...
21:02 Kazada hayatını kaybeden oyuncu israfil köse tali kusurlu bulundu- arşiv
21:02 Şehit cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı
21:02 WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin
21:00 Avrupa'daki düzensiz göç krizi
21:00 Dere yatağında ceset bulundu
20:58 Obezite ile mücadele için yürüdüler