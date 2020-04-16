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Duygulandıran istek

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, yurt dışından gelen on binlerce vatandaş farklı illerinde yurtlarda kalarak karantina altına alındı.

16.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:03
Duygulandıran istek
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, yurt dışından gelen on binlerce vatandaş farklı illerinde yurtlarda kalarak karantina altına alındı.

İlk başta endişeyle yurtlara gelen vatandaşlar, daha sonra endişelerinin yersiz olduğunu ifade ederken, devletin şefkatli yaklaşımı ve yurtlarda çalışan personelin samimiyeti onları da mutlu etti.

Bursa Emir Sultan Kredi Yurtlar Kurumunda yaşanan olay ise yurtlarda çalışan personellerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir personel yaşanan duygusal anları sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Yurtta kalan bir çocuk, terliğinin yırtıldığını babasının uzakta olduğu için getiremediğini personele söyledi. Bu durum karşısında duyarsız kalmayan personel, durumu çarşıda esnaflık yapan arkadaşına izah ederken, terlik ertesi gün teslim edildi.

Hastalığın bulaşma riski olması sebebiyle teşekkür etmek isteyen çocuk sarılmak istese de kucağına alamadığı belirten personel "Teşekkür ederim amca dedi, sarılmak istedi, bacaklarıma sarıldı. Kucağıma alamadım" diye yazdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emir Sultan, Bursa, Yaşam
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