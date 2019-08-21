Haberler» Güncel» Haber

Duygulandıran reçeteye teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçete için teşekkür etti.

21.08.2019 15:48 Duygulandıran reçeteye teşekkür
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan'ın şehit aileleri için yazdığı temsili reçete için teşekkür etti.
Taytak, Saçkan'ın vatan toprağı için can veren şehitlerin yakınları için verdiği talimattan dolayı teşekkür etti.
Saçkan'ın şehit yakınlarına verdiği önemi takdirle karşılayan Milletvekili Taytak, "Vatan toprağı için can veren şehitlerimizin yakınları ile Afyonkarahisar Hastaneleri'nde verdiği bu duyarlı talimattan dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımız Şehitlerimize minnettardır." ifadelerini kullandı.
Başkan Saçkan, kendi imzası ve kaşesi ile yazdığı temsili reçetede, "Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa, önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavisi sürecinde duasını alın. O hepimizin nasibidir." ifadelerine yer vermişti.

Milletvekili, Afyon, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16   Adıyaman'ın ilk hacı kafilesi döndü
16:16   DHA YURT BÜLTENİ - 10
16:16   Samsun Valiliğinden düğün ve özel gün açıklaması
16:16   YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
16:16   KBÜ'den kısa kısa
16:15   Başkan Ömer Günel'den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi
16:15   İBB'den Eminönü'ne yeni boru hattı