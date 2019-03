Duygulandıran sergi...Eşinin portresini gören şehit eşi duygu dolu anlar yaşadı

Kaynak: İHA

Duygulandıran sergi...Eşinin portresini gören şehit eşi duygu dolu anlar yaşadıResim öğretmenlerinin yaptığı şehit portreleri büyük ilgi gördüGAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde görev yapan resim öğretmenleri ve öğrenciler 3 aylık bir çalışmayla 161 şehidin kara kalem resimlerini yaparak sergiledi. Duygusal anlar yaşatan sergide eşinin resmini gören bir şehit eşi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Gaziantep'te açılan ve vatan toprağı için canlarını gözlerini bile kırpmadan feda etmiş olan aziz şehitlerin kara kalem çalışmasıyla yapılmış resimlerinin yer aldığı sergi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sergi için yaklaşık üç aylık bir çalışma yapan Şehitkamil ilçesinde görev yapan resim öğretmenleri ve öğrenciler şehitleri tanımak, tanıtmak, anlamak ve ölümsüzleştirmek adına yaptıkları bu anlamlı çalışma yediden yetmişe herkesin akınına uğradı. Sergide eşinin resmini gören bir şehit eşi ise gözyaşlarına hakim olamayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Aralarında Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi kahraman şehitlerin yanı sıra şehit öğretmen Aybüke Şenay Yalçın ile sivil şehit Eren Bülbül gibi isimlerin de resimlerinin yer aldığı sergide eşinin resmini gören bir şehit eşi ise duygu dolu anlar yaşadı. Sergide portresi yer alan ve Gaziantep'te 13 Temmuz 2016'da DAEŞ saldırsında şehit olan polis memuru Hüseyin Gümüş'ün resmini gören eşi Didar Gümüş, "Hüseyin Gümüş'ün eşiyim. Onun eşi olmaktan gurur duyuyorum. O bambaşka, eşsiz bir insandı. Burada resmini görünce çok duygulandım. Allah yapanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve duygu dolu olmuş. Duyar duymaz koştum geldim. Çocuklara gidelim, babanın resmi dahi olsa görelim dedim. Allah yapan herkesten razı olsun" dedi."Resimleri şehit ailelerine armağan edeceğiz"Serginin düzenleyicisi ve destekçisi olan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı sergi sonunda resimleri şehit ailelerine hediye edeceklerini belirterek, "Şehitlerimiz için, onların anısı için ne yapabiliriz diye düşünürken özellikle görsel sanatlar öğretmenlerimizin katkısıyla böyle bir şey yapalım dedik. Öğretmenlerimiz bir araya gelerek şehitlerimizin portrelerini çizdi. Burada 3 gündür bu sergimiz devam ediyor. Sergimiz bittikten sonra da resimleri şehit ailelerine armağan edeceğiz. Ben emeği olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Şehitlerimizi yad etmek için böyle bir şey yaptık"Resimleri yapan öğretmenlerden Sultan Yerlikaya, "Yaklaşık olarak 20 öğrenci ve 65 öğretmenle birlikte yapmış olduğumuz, şehitlerimizi yad etmek için açmış olduğumuz bir sergi bu. Biz bunları yaparken gururla çalıştık ve şehit ailelerimiz de çok mutlu oldu. Son dönemdeki şehitlerimizden, genç fidanlarımızdan biri olan Eren Bülbül'ün portresini de ben yaptım. Çalışırken çok duygulandım. Eren Bülbül'ün sosyal medyadan bir paylaşımı vardı, "Biri de çıkıp demiyor ki iyi var Eren" diye. Biz bugün hep birlikte meslektaşlarımla beraber "İyi ki varsın Eren" diyoruz" derken, bir diğer öğretmen Elif Kübra Kuday ise, "Böyle bir projede yer aldığımız için çok fazla gururlu ve onurluyuz. Gerçekten her bir çizgide, her bir şehit portresinde ayrı ayrı duygulandık" ifadelerine yer verdi.Projenin çıkış noktasından bahseden öğretmenlerden Hasan Hüseyin Yücel de, "Projemiz geçen yıl bir okul sergimizde yaşanan hadiseden sonra aklımıza geldi. Oradaki sergimizde bir Afrin şehidinin portresini yapmıştık. Sergimiz sırasında yaşlı bir amcanın gelip portreye uzun uzun sarılıp ağladığını gördük. Biz amca ne yapıyorsun diye sorduğumuzda o benim oğlum, bu resmi bana satın demişti. Biz de şehit babasına böyle bir şeyin maddi bir değerinin olamayacağını ama kendisine hediye edebileceğimiz söylemiştik. Ondan sonra düşündük ve bunu bütün şehitlerimiz için yapalım dedik. Sonrasında ise bu noktaya kadar geldik" şeklinde konuştu."Çok duygulandım"Sergiyi gezen Solmaz Bulguroğlu isimli vatandaş ise, "Çok beğendim, çok güzel olmuş. Her şeyi ile mükemmel olmuş. Çok duygulandım. Burayı herkesin gezip görmesini istiyorum. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Yapanların ellerine sağlık" diye konuştu.Öte yandan Gaziantep'te bir AVM'nin fuaye alanında açılan serginin sonunda yapılan resimlerin şehit ailelerine hediye edilecekleri de vurgulandı.