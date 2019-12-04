Haberler » Güncel » 'Duygusal yük, iş performansını etkiliyor' - Haber

"Duygusal yük, iş performansını etkiliyor"

Sakarya Üniversitesince, kentte çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.

04.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30
Üniversitesince, kentte çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (SESAM) çalışmaları kapsamında, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar Orhan ve yüksek lisans öğrencisi Sezgin Uysal'ın yaptığı araştırmada, çalışma hayatında yer alan engelli bireylerin sorunları ele alındı.
Serdar Orhan, araştırmanın amacının engellilerin duygusal yüklerinin çalışma hayatları üzerindeki performanslarına etkilerini incelemek olduğunu ifade etti.
Bu amaç doğrultusunda tez hazırlandığını belirten Orhan, "Hazırlanmış olan tezde, engellilerin çalışma hayatlarına daha iyi şekilde adapte olmasına ve çalışma hayatında engellilerin iş performanslarını etkileyen unsurların hafifletilmesi ya da tamamen bitirilmesine katkı sağlamasını hedefledik." ifadesini kullandı.
Sezgin Uysal da araştırmada Sakarya'da çalışan engelli bireylere mülakat yolu ile sorular sorduklarını ve verilen cevaplara göre bir rapor hazırlandığını bildirdi.
Uysal, engelli bireylerin hem günlük hem de iş yaşamlarında karşı karşıya geldikleri duygusal yüklerin neler olduğu, sebepleri ve kendilerinin çözüm önerilerinin ne olduğunu araştırdıklarını kaydetti.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Bursa Valisi Canbolat: "Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık" - Haber
13:26 Muş ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Haber
13:25 Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı - Haber
13:20 Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu - Haber
13:19 Balıkesir'in 'ateşe koşan kadınlar'ı belgesel oldu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:37:53