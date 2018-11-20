Duygusu Gülpınar'dan Çarpıcı Ali Ağaoğlu İtirafı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi 25 yaşındaki Duygusu Gülpınar, 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Gülpınar, yeni sevgilisiyle ayrıldığını ve hediye gelen aracı reddettiğini de açıkladı.

"ONU DEĞİL YAŞADIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

Ali Ağaoğlu ile ilişkisi olduğu sıralarda birçok eleştiriye maruz kalan Duygusu Gülpınar, eski sevgili Ağaoğlu ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Gülpınar açıklamasında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" dedi.

PARA İÇİN SEVMEDİM

Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadığını ailesiyle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadığını da itiraf eden Duygusu, Ali Ağaoğlu'nu para için sevmediğini ve para için özlemediğini de vurguladı.

"YİNE BENİ KORUYUP KOLLASAYDI"

Duygusu Gülpınar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Yine beni koruyup kollasaydı, parası olmasaydı yine beraber olurdum. Yaş farkını hiç hissetmedim. Ali Bey de hissettirmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen hiç yaşayamazdım. Ama beni korusa kollasa onu hissettirse yaşardım."

"BABAMI ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Gülpınar, babasına olan kırgınlığı ile ilgilide çarpıcı açıklamalar yaptı. Duygusu Gülpınar açıklamasında "Babamı asla affetmeyeceğim umarım o da beni affetmez" diyerek şaşırttı. Duygusu Gülpınar çocukluğunu büyükannesiyle geçirdiğini ve annesiyle arasının iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

"ALİ BEY'E HİÇ BİR ŞEY BORÇLU DEĞİLİM"

Yaşadığı ilişkilerden ders aldığının altını çizen Duygusu Gülpınar "Ali Bey'e hiç bir şey borçlu değilim. Ama o bana borçlu belki de. Yanında kaldım, ilaçlarını verdim, uykusuz kaldım" diyerek sözlerini noktaladı.