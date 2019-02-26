Duymadıkları Ritme Ayak Uyduruyorlar

Kaynak: AA

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde oluşturulan 12 kişilik halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler, duymamalarına rağmen ritimlere ayak uydurarak yöresel oyunları öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.Merkez Yenişehir ilçesinde Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin isteği üzerine Yenişehir Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce halk oyunları ekibi kuruldu.İşitme engellerine rağmen yüksek ritimli eserler eşliğinde yöresel oyunları oynamayı öğrenen öğrencilerin hem sosyalleşmesi sağlandı hem de özgüvenleri gelişti.Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Hurata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin halk oyunları öğrenme isteğine yönelik okul yönetiminden talep aldıklarını, bunun üzerine kurs açtıklarını söyledi.Kurs sayesinde işitme engelli öğrencilerin halk oyunlarını öğrendiğini kaydeden Hurata, öğrencilerin bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Sabahattin Can da işitme engelli öğrencilerden oluşan 12 kişilik halk oyunları ekibi kurduklarını ifade etti.Bu çalışma sayesinde hem toplumda farkındalık oluştuğunu hem de işitme engelli öğrencilerin sosyalleşmelerini sağladıklarını anlatan Can, "Çocuklar ekip ruhu, uyum ve denge içerisinde yöresel oyunları oynuyor." diye konuştu."Aileler de çok mutlu"Okulun beden eğitimi öğretmeni Fırat Doğan ise öğrencilerin yöresel oyunları öğrenme taleplerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Öğrencilerin ilk günlerde ritim konusunda zorluk çektiğini anımsatan Doğan, öğrencilerin iyi öğrenmesi için hareketleri sıklıkla tekrarladıklarını vurguladı.Doğan, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz düğünlerde halk oyunlarını bilmediklerini, utandıklarını, yetersiz kaldıklarını bize anlattıklarında çok üzüldük. Bunun üzerine eğitim vermeye karar verdik. Çok zorluk çekmelerine rağmen öğrenciler yöresel oyunları öğrendi. Amacımız çocukların sosyalleşmesi ve ailelerin onlarla gurur duymasını sağlamak. Aileler de çok mutlu. Aileler, çocuğum duymuyor, konuşmuyor ama oynayabiliyor diyebiliyorlar. Öğrencilerden böyle bir performans beklemiyorduk fakat zoru başardılar ve onlarla gurur duyuyorum.""Halk oyunları sayesinde özgüvenim gelişti"Duygularını işaret diliyle anlatan öğrencilerden İdris Cihangir, bir akrabasının düğününde oynayamadığı için utandığını belirterek, "Ama artık oynayabiliyorum. Çok mutluyum. Halk oyunları sayesinde özgüvenim gelişti." ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Mizgin Dağkuş da öğretmenlerinin desteğiyle halk oyunlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu, ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu bildirdi.