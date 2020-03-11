Menü
Haberler ›› Güncel ››Düz Dünyacılar'ın dünyası - Güncel

Düz Dünyacılar'ın dünyası

Dünya genelinde gezegenimizin yuvarlak değil düz olduğunu savunan insanların sayısı hızla artıyor.

11.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:47
Dünya genelinde gezegenimizin yuvarlak değil düz olduğunu savunan insanların sayısı hızla artıyor. Brezilyalı araştırma şirketi Datafolha'ya göre, ülkede nüfusun yüzde 7'si yani 11 milyon kişi bu teoriye inanıyor. Düz Dünyacılar'ın dünyası

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı