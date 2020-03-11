Düz Dünyacılar'ın dünyası
Dünya genelinde gezegenimizin yuvarlak değil düz olduğunu savunan insanların sayısı hızla artıyor.
11.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:47
Dünya genelinde gezegenimizin yuvarlak değil düz olduğunu savunan insanların sayısı hızla artıyor. Brezilyalı araştırma şirketi Datafolha'ya göre, ülkede nüfusun yüzde 7'si yani 11 milyon kişi bu teoriye inanıyor.
Kaynak: DailyMotion.com
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