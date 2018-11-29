Düzbağ'a İlk Ödül Geldi

Gaziantep'in gelecekte 50 yıllık suyunu karşılayacak olan "Düzbağ İçmesuyu Projesi" aynı zamanda kentte menba tadına bir su kalitesini de beraberinde getirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) organizasyonunda düzenlenen "Su ve Çevre Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl 4'üncüsü yapılan ve Ankara'da gerçekleşen programda; GASKİ Genel Müdürlüğü Düzbağ İçme Suyu Projesi ile "En Vizyoner İçmesuyu" ödülüne layık görüldü. Ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Hüseyin Sönmezler aldı.

Yerel yönetimler tarafından su ve çevre alanında yapılan yatırımların ve hizmetlerin değerlendirildiği ödül töreninde; il ve ilçe belediyelerinin su idarelerinin ayrı kategorilerde yarıştığı 4'üncü "Su ve Çevre Ödülleri" sahiplerine gitti.

Su ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini temel alan, insana, doğaya ve suya duyarlı, kamu kurumlarının hizmetlerini daha ileriye taşımak için, yerel yönetimlerin, doğal kaynakları verimli kullanılması hedef alında. Sağlıklı dağıtımı ve su farkındalığının kazandırılması noktasındaki çalışmalarını izlemek, teşvik etmek ve bu konudaki çalışmaların geliştirilmesine, uygulanması ve sürdürülmesi çok yönlü olarak masaya yatırıldı.

Bu çerçevelerde hareket eden ile ve ilçe belediyelerin su idareleri ve yöneticilerine verilen ödüllerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü, Düzbağ İçmesuyu Projesi ile 'Türkiye Vizyon İçmesuyu Projesi' ödülünü aldı.

Programın konferans bölümünde ise GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler Düzbağ İçmesuyu Projesini anlattı.