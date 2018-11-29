Düzbağ İçmesuyu Projesi Ödül Aldı

Türkiye
'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından Düzbağ
İçme Suyu Projesi'ne "En Vizyoner İçme suyu" ödülü verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneğince (SUTEK) düzenlenen "Su ve Çevre Ödülleri" kapsamında, Gaziantep
Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (GASKİ) Düzbağ İçme Suyu Projesi ile "En Vizyoner İçme Suyu" ödülüne layık görüldü.
Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına GASKİ Genel Müdür Hüseyin Sönmezler aldı.
Ödülün ardından Sönmezler, katılımcılara projeyi anlattı.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:36