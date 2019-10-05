Düzbağ'la şehrin su sıkıntısı kökten çözüldü!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanan Düzbağ Projesi'yle hayata geçirilecek olan Sürdürülebilir İçme Suyu Sistemleri'ni Buildeast 2'nci Yapı, İnşaat Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda tanıttı. Şehrin mevcut içme suyu kaynaklarının yeterli olmadığını söyleyen Sönmezler, geçen yıl Düzbağ Projesi hayata geçirilmemiş olsaydı, şehirde yoğun bir şekilde su kesintilerinin yaşanacağını kaydetti.

Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde uygulamaya alınan proje, Gazianteplilerin daha ucuz ve kaliteli su hayalini gerçeğe dönüştürdü. 135 kilometrelik bir mesafede bulunan Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat nehrinin bir kolu olan Göksu çayının suyu kente akmaya başladı.

SÖNMEZLER: DÜZBAĞ, SU SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan Yapı, İnşaat Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda en fazla ilgiyi GASKİ'nin Sürdürülebilir İçme Suyu Sistemleri ve Düzbağ Projesi çekti. GASKİ Genel Müdürü Sönmezler, açılan standı ziyaret edenlere projeyi anlattı, suyun önemine değindi.

Sönmezler, "Su, Dünya'da her şeyin önüne çıkıyor. Bir havza veya bölgede su yoksa yaşamın sürdürülmesi mümkün değildir. Medeniyet bölgelerinin su havzalarının etrafında kurulduğunu görüyoruz. Ama artık iklim değişikliklerinden dolayı ve nüfusun artmasından dolayı suyu elde etmek ya da kaliteli suya ulaşmak zor bir hal aldı. Dünya'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde suyun önemi çok yüksektir hatta ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. 2040 yılına ulaştığımızda Dünya'mızı ciddi su sorunları beklemektedir. Ülkemizde bu sorundan etkilenecektir. Gaziantep gerçekten suyun olmadığı bir bölgedir. 200 yıl önce 1819 yılında Gaziantep, su sıkıntısından dolayı ciddi göçler vermiştir. Göç eden halk Fırat nehri kıyısına gitmiş. 310 yıl öncede yine su sıkıntısı yaşanmış ve benzer bir göçe neden olmuştur. Düzbağ Projesi'yle bu sorunları şehrimizin atlatacağı inancındayım. Canlılığın olması için susuz bir hayat düşünülemez" dedi.

SUYA ULAŞMA MALİYETİ DÜŞTÜ

Suriyeli göçmenlerin Gaziantep'e göç etmesiyle birlikte 2030'da ulaşılması beklenen nüfus oranına 2014 yılında ulaştıklarını belirten Sönmezler, şöyle devam etti: "Şu an 500 bin civarında kentte Suriyeli ziyaretçilerimiz mevcut. Böylelikle bizim yılda 25 milyon metreküp ilave suya ihtiyacımız oldu. Bunun yanında kirlenen suyun da arıtılması gerekiyordu. Gaziantep'imize bakacak olursak şehre 2018 yılında şehre yılda 150 milyon metreküp su verilmiş. Bu rakam 2019 yılında 155 milyon metreküplere ulaştı. 2013 yılında şehre 98 milyon metreküp su verilirken bu rakam 124 milyon metreküpe çıkmış. Bu da Suriyeli göçmenin aşağı yukarı hangi yıllarda şehrimizde bulunduğunu göstermektedir. Bundan sonraki süreçte daha fazla suya ulaşmamız gerekse dahi bunu temin edecek bir projemiz var. Düzbağ içme suyunun devreye girmesiyle suya ulaşma adına ortaya çıkan maliyetlerde düşüş yaşandı."

DÜZBAĞ OLMASAYDI SU KESİNTİLERİ YAŞANACAKTI

Kentin su ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle Düzbağ Projesi'ni devreye soktuklarını aktaran Sönmezler, "Bunun yanı sıra çok yüksek enerji maliyetleri harcıyorduk. Bu projeyle bunun önüne geçildi. Maliyetler düşürüldü. Projeyle birlikte kentin edindiği suyun ayrıca daha kaliteli bir nitelik taşıdığını söylememiz gerekiyor. Barajın bitmesi çok uzun bir zaman alacağı için Gaziantep'in o kadar vakti yoktu. Regülatör sistemi yapıldı. Geçen yıl Düzbağ Projesi hayata geçirilmemiş olsaydı, şehirde su kesintileri yoğun bir şekilde yaşanacaktı. Bu proje öncesi şehrin mevcut içme suyu kaynakları yeterli değildi" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME SUYU PROJESİ İNŞAASI YAKINDA BAŞLAYACAK

Sürdürülebilir İçme Suyu Projesi için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anımsatan Sönmezler, şöyle tamamladı: "Bunun inşasına da kısa bir süre sonra geçeceğiz. Buradaki arıtma tesisimiz, Dünya'nın en güzel arıtma tesislerinden biri olacak. Projemiz hazır. İddia ediyoruz; Dünya'nın en güzel içme suyu arıtma tesisine sahip olmak için elimizden geleni yapacağız. Gaziantep'e gelen ziyaretçiler proje bitimi sonrası burayı gezmeye gelecekler. Çünkü içerisinde su ve hayat olacak. Şehir hızla büyüyor. Su ihtiyacı için var gücümüzle çalışıyoruz."

Genel Müdür Sönmezler konuşmasının ardından standı ziyaret eden vatandaşların sorularını yanıtladı.