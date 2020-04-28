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DÜZCE 3 evi sağlık çalışanlarına tahsis edecek

3 evi sağlık çalışanlarına tahsis edecekDÜZCE'de emlakçılık yapan Saim Çatana, koronavirüs salgını süresince evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının kalabileceği 3 evin kirasını kendisi ödeyerek evleri sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini söyledi.

28.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:17
3 evi sağlık çalışanlarına tahsis edecek
DÜZCE'de emlakçılık yapan Saim Çatana, koronavirüs salgını süresince evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının kalabileceği 3 evin kirasını kendisi ödeyerek evleri sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini söyledi.
Düzce'de emlakçılık yapan Saim Çatana, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne yakın konumda olan eşyalı 3 adet evi kirasını kendisi ödemek şartıyla pandemi süreci bitene kadar sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldı. Saim Çatana minnetlerini göstermek istediklerini belirterek, "Bu zorlu süreçte gördük ki sağlıkçıların üzerinde aşırı bir yük var. Sağlık çalışanlarının bu süreçte evlerine gitmek istemediklerini duyduk. Bu yönde bize de talepler geliyor. Evlerimiz Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne çok yakın bir noktada. Talep üzerine biz nasıl bir katkıda bulunuruz derken elimizde bulunan 3 evi sağlık çalışanları için kalmak istedikleri takdirde kiralarını şahsım ödemek kaydıyla minnetimizi göstermek istedik" dedi. DÜZCE 3 evi sağlık çalışanlarına tahsis edecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Haber

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