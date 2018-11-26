Düzce 7 Öğrenci Pastadan Zehirlendi İddiası

Düzce
'de, 100. Yıl Ortaokulu'nda 7 öğrenci Öğretmenler Günü için okula getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay öğle saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencileri, Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerine sürpriz yapmak için okulun hemen yanında bulunan bir marketler zincirinin şubesinden pasta aldı. Pastayı yiyen öğrencilerden 7'si karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acile bildirdi. Okula gelen 112 Acil ekipleri öğrencileri Düzce Üniversitesi
Hastanesi ile Atatürk
Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arkadaşlarının pastayı yedikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciler, Arkadaşlarımız okulun yanında bulunan marketten Öğretmenler Günü için pasta aldılar. Pastayı yedikten sonra zehirlenmişler. dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:14