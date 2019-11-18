Haberler » Güncel » Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler - Haber

Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler

8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dedilerDÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi.

18.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:22
8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dediler
DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.
Hastane personelinin vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler

Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:15 Van'da iş merkezinde yangın
20:13 Yönetmen Derviş Zaim: "Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi"
20:12 Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile...
20:12 Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
20:10 DHA YURT BÜLTENİ - 19
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
18:49 Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 20:17:50