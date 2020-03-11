Düzce afete hazırlanıyor
Düzce Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri aralıksız sürüyor.
11.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:17
Düzce Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri aralıksız sürüyor.
Program kapsamında belirlenen 39 okulda afet farkındalık ve yangın konularında temel bilgilerin verildiği eğitimler düzenleniyor. Ayrıca yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor.
İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan program dahilinde İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 23 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında afet farkındalık eğitimi verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan planlama çerçevesinde de KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitilecek.
1-7 Mart Deprem Haftası'nda Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret eden okulların öğrenci ve öğretmenlerine kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. Afetle müdahale çalışmalarında kullanılan araç, malzeme ve ekipmanlar tanıtıldı. - DÜZCE
Program kapsamında belirlenen 39 okulda afet farkındalık ve yangın konularında temel bilgilerin verildiği eğitimler düzenleniyor. Ayrıca yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor.
İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan program dahilinde İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 23 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında afet farkındalık eğitimi verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan planlama çerçevesinde de KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitilecek.
1-7 Mart Deprem Haftası'nda Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret eden okulların öğrenci ve öğretmenlerine kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. Afetle müdahale çalışmalarında kullanılan araç, malzeme ve ekipmanlar tanıtıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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