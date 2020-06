DÜZCE AHŞAPTAN OYUNCAKLAR YAPIYORLAR

Kaynak: DHA

DÜZCE'de, ahşap ustaları Halit Can ve Şerafettin Kiraz ahşaptan oyuncaklar, tavla ve tablolar yapıyor. Halit Can ve Şerafettin Kiraz ahşaptan birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırken, el emeği oyuncaklar ilgi görüyor. Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde atölyeleri bulunan ağaç işleme ustaları Halit Can (65) ve Şerafettin Vural (73) teknolojik aletlerden çok fazla yararlanmadan el işlemesi mutfak aletleri, oyuncak, tavla gibi ürünler üretiyor. Ahşabı sanat eserine çeviren iki usta, mesleklerini teknolojiye rağmen sürdürmeyi hedefliyor. Birbirinden güzel ahşap oyuncaklar el emeği işçiliği ile dikkat çekiyor.Halit Can, el oymacılığını bırakmadıklarını ifade ederek, 'Teknoloji ile makineleşmeye gidildi ama biz el oymacılığını bırakmadık, bırakmayı düşünmüyoruz. Büyüklerimizin bize el vererek genç nesilleri bu şekilde yetirmeye çalışırsak daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Ahşap kaşıktan tutun, çatal, oklava, merdane, araba, TIR, kamyon, tavlaya varasıya kadar birçok ürünü yapıyoruz. Sağlık konusunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Sağlık yönünden tavsiye edebileceğim ahşaptır. Plastik oyuncakları tavsiye etmiyorum. Zaten büyüklerimiz de petrol hammaddesi ile yapılan ürünlerin çocuklardan uzak tutulması gerekiyor.ö dedi.Şerafettin Vural el emeği tavla yaptığını belirterek, 'Ağaç işlerinden tavla işi yapıyorum. Kaplama tavla yapıyorum. Tamamen el emeği yapıyoruz ve fabrikasyon hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Çırak yok. Bizim yanımıza da gelmiyor. Teknoloji ilerledikçe el işine gerek kalmıyor gibi görünüyor.ö diye konuştu.Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ise mesleklerin devam etmesi için kurslar açacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:'Düzce hem ormanları hem de orman ürünleri ile Türkiye'nin sayılı illeri arasındadır. Düzce'de sanatlarını icra eden büyüklerimiz bu tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaları için birtakım projeler hazırlıyoruz. Projeler arasında BELMEK denilen yani Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları aracılığı ile ağaç oymacılığı ve dövme çelikten bıçak üretimi projelerimiz arasında yer alıyor.ö