Düzce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Millet İttifakı İsmini Hak Etmiyorlar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
, CHP
ve İYİ Parti
'nin 'Millet İttifakı' ismini hak etmediğini belirterek, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, tiyatro diyen ve Türkiye
düşmanlarının diliyle konuşanlar Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar dedi. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Düzce
İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ünal yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve CHP'nin 'Millet İttifakı' ismini hak etmediğini belirterek, Bugün CHP'nin, İYİ Parti'nin oluşturdukları ve adına Millet İttifakı dedikleri ittifak bu ismi hak etmiyor. Neden bu ismi hak etmiyor. Çünkü biz şuna bakıyoruz. Bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir beka mücadelesi verdi ve çıplak elleriyle devletini, istiklalini, bağımsızlığını, muhafaza etti. Peki 15 Temmuz'dan sonra bu mücadeleyi kim görmezden geldi. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın PKK
, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin dediği ve 4 tane terör örgütüyle Türkiye mücadele verirken bu terör örgütlerinin diliyle ağzıyla kim konuştu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, tiyatro diyen ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar. Çünkü milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti memleket meselesi söz konusu olduğunda bunu yapamadıkları için bunlar öncelikli olarak bu ismi hak etmiyorlar. dedi. HDP
KENDİ İRADESİYLE SİYASET YAPMIYOR
Ünal, HDP'nin talimatları Kandil
'den aldığını ve kendi iradesiyle siyaset yapmadığını ifade ederek, şöyle konuştu
Terör örgütünün siyasi uzantısı olan hareketleri özellikle PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak yapmayı, HDP'nin verdiği isimleri kendi meclis listesine koyan, hiç çekinmeden maalesef birçok yerde gördük. CHP belediye başkan adayı
ile HDP il başkanı ortak açıklama yapıyor. Burada biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin kendi iradesiyle siyaset yapmadığı, Kandil'in vesayeti altında siyaset yaptığı için biz bu işe siyaset demiyoruz. Çünkü siyaset iradeyle yapılır. HDP'nin bir iradesi olmadığı için terör örgütü vesayeti altında olduğu için bir siyaseti de yoktur. Böyle bir oluşumla CHP'nin ve dolaylı olarak kendisini milliyetçi, mukaddesatçı olarak isimlendiren sözde İYİ Parti'nin ittifak yapması da aynı şekilde millet ittifakı isminin yakışmadığını düşünüyorum.
Ünal, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
gibi isimlerin parti kuracağına yönelik soruyu ise, Bu konunun bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmadan bir değerlendirme yapmanın da doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir açıklama yada fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. diyerek cevapladı.
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Kaynak: DHA